Sabrina Ouazani en couple avec Franck Gastambide : l'acteur explique pourquoi ils sont si discrets

C'est l'un des couples les plus en vue de ces dernières années. Ensemble depuis plus de cinq ans, Sabrina Ouazani (33 ans) et Franck Gastambide (42 ans) sont très présents à la télévision et au cinéma. On a pu les voir ensemble dans Taxi 5 et ils ont fait sensation l'an dernier dans la série Validé. Un couple à l'écran comme à la ville, mais qui fait bien plus parler de lui sur le plan professionnel, car on sait finalement peu de choses sur sa vie privée.

Multipliant les projets communs depuis plusieurs années maintenant, Franck Gastambide a bien voulu dévoiler les raisons de leur discrétion et c'est plutôt du côté de madame qu'il faut regarder. "En vérité, ça me gêne parce que ça la gêne", avait-il expliqué en interview chez Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste.

Un choix dicté par la femme qu'il aime et au sujet duquel elle s'était déjà exprimée chez Thierry Ardisson en 2018 dans l'émission Salut les Terriens. "Je ne nie pas mon histoire d'amour mais ça nous appartient (...) Moi j'ai grandi dans des valeurs de pudeur", affirmait à l'époque celle qui s'est épanchée sur son désir d'être mère il y a quelques mois.

Si le couple reste discret sur sa vie privée, Franck Gastambide n'en est pas moins très amoureux de sa belle dont il dit le plus grand bien, surtout professionnellement. "C'est de loin l'une des plus grandes actrices françaises. Elle sait absolument tout faire. C'est l'actrice qui m'inspire le plus au monde", assurait-il à Télé Loisirs. Celui qui s'est déclaré HPI souhaite désormais poursuivre cette belle relation cinématographique en changeant de registre. "La suite logique serait qu'on fasse un film ensemble, une comédie romantique", avait-il lancé. On l'espère aussi !

