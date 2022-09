Sabrina Ouazani et Franck Gastambide : leur couple révélé sans leur accord en pleine émission

C'est l'un des couples les plus glamours du cinéma français. Depuis plus de quatre ans maintenant, Sabrina Ouazani partage la vie de Franck Gastambide à l'écran comme à la ville. Ensemble, ils ont permis de rafraîchir la franchise du film Taxi en 2018 et depuis, ils sont inséparables. Pourtant, ils ont longtemps cherché à garder leur relation secrète mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Alors qu'ils cachaient encore cette idylle, la belle comédienne âgée de 33 ans a été invitée sur les plateaux de télévision pour faire la promotion de son film de l'époque, Break.

Elle se rend donc dans l'émission d'un certain Thierry Ardisson, qui présente à l'époque Salut les terriens ! Si tout se passe plutôt bien au cours de l'interview, le mari d'Audrey Crespo-Mara termine sur un sujet plutôt délicat, à savoir le fait qu'elle ne soit toujours pas mariée. Elle finit par dire que malgré l'absence de bague au doigt, elle vit avec l'homme qu'elle aime et en cherchant à savoir son nom, l'animateur de 73 ans fait passer la chanson Fruit de la passion de Francky Vincent et tout le monde comprend alors qu'il s'agit de Franck Gastambide. Sourire gêné de l'actrice qui acquiesce par son silence cette information.

Quand on va dans ce style d'émission, on sait qu'on va aborder le sujet de la vie privée

Quelques mois plus tard, Sabrina Ouazani s'est confiée à Télé Star sur cette séquence inconfortable pour elle et à la question de savoir si elle en veut à Thierry Ardisson, la réponse est claire : "Oui. Mais bon, ce n'était pas malveillant et puis quand on va dans ce style d'émission, on sait qu'on va aborder le sujet de la vie privée", relativise l'actrice qui envisage l'éventualité d'avoir un enfant avec son chéri. Malgré cette révélation inattendue, la compagne de Franck Gastambide tente de protéger son couple au maximum. "Je ne nie pas mon histoire d'amour, mais ça nous appartient. Par exemple, poster des photos où on se tient la main et où on se bécote, ce n'est pas notre truc. Moi, j'ai grandi dans des valeurs de pudeur", conclut-elle.

Retrouvez Sabrina Ouazani ce soir dans Prière d'enquêter, sur France 3 à 21h10.