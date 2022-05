"Ça me titille" : Sabrina Ouazani prête pour un bébé, avec Franck Gastambide ?

Quelques semaines après l'échec au cinéma de Kung Fu Zohra, l'actrice Sabrina Ouazani est déjà de retour avec un nouveau film attendu dans les salles le 11 mai : Folies fermières. A cette occasion, la jolie brune a repris le chemin de la promo et a notamment accordé une interview à Télé Loisirs. Evoquant ses débuts au cinéma quand elle était adolescente grâce au coup de pouce de sa maman, elle a rebondi sur sa propre envie de fonder elle aussi un jour un foyer.

En 2004, Sabrina Ouazani débarque au cinéma pour la première fois en tenant un rôle dans L'Esquive d'Abdellatif Kechiche. Avant cela, elle n'avait jamais pensé devenir actrice et elle doit sa carrière à sa maman, qui avait répondu à une annonce de casting pour elle... "Quand ma mère a vu cette affiche pour un casting, elle s'est dit 'Pourquoi pas ?' Mais c'était pour m'occuper un après-midi...", raconte la jeune femme à Télé Loisirs. Désormais bien installée dans l'industrie même si elle admet ressentir toujours le "syndrome de l'imposteur", la comédienne multiplie les rôles sur grand écran (De l'autre côté du périph, Le Passé, Taxi 5, Demi-soeurs...) mais aussi sur le petit écran (Plan Coeur, Validé...).

Entre deux tournages, Sabrina Ouazani a-t-elle envie d'autre chose que de cinéma ? D'un bébé peut-être ? La jeune femme le reconnait volontiers : devenir mère à son tour, elle y pense ! "J'aimerais me lancer dans cette nouvelle phase de ma vie. Mon horloge biologique tourne, ça me titille. Ma meilleure amie a deux garçons et quand je les vois lui donner tant d'amour, je fonds. C'est cet amour inconditionnel, je pense, dont on rêve tous. J'espère qu'un jour, moi aussi, j'aurai un petit être qui me dira maman !", confie-t-elle.

Discrète sur sa vie privée, Sabrina Ouazani est aux dernières nouvelles en couple avec l'acteur et réalisateur Franck Gastambide malgré des rumeurs récentes présentant le comédien comme un "célibataire convoité"... S'ils n'évoquent presque jamais leur relation amoureuse, ils s'affichent parfois ensemble devant les photographes mais toujours dans un cadre professionnel puisqu'ils ont plusieurs fois collaboré sur des projets communs. Ce fut par exemple le cas en 2016 dans Pattaya.

A noter que l'on peut aussi retrouver Sabrina Ouazani dans Loin du périph, actuellement sur Netflix.