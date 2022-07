"Ce qui me plaît, c'est mon cachet !" : Francky Vincent cash sur l'argent

Le pactole pour Francky Vincent ! Le chanteur de 66 ans a laissé entendre, ce mardi 12 juillet, lors d'une interview accordée à La Charente Libre, qu'il percevra une belle somme d'argent tout l'été alors qu'il vient de se lancer dans une tournée des campings. "Vous savez, moi, ce qui me plaît, c'est mon cachet ! Mon cachet démultiplié ! On est passé par deux ans très compliqués, alors un peu d'argent, ça fait du bien, ne nous mentons pas" a-t-il expliqué en toute transparence.

En contrepartie de ce présumé joli chèque, le compagnon d'Aziza, de 21 ans sa cadette, devra donc enchaîner concert sur concert. Pas moins de 20 dates sont prévues pour l'icône du zouk jusqu'à la fin du mois d'août. Un été sportif pour Francky Vincent, qui peut compter sur la présence de plusieurs célébrités pour l'épauler comme le danseur Maxime Dereymez ou encore Magali Vaé, ancienne gagnante de la Star Academy.

"Pas envie de me renouveler"

Une tournée qui devrait lui raviver quelques souvenirs, lui qui a fait danser toute une génération sur ses chansons très exotiques dans les années 90. Fruit de la passion, Tu veux mon zizi, Alice, ça glisse... Sa carrière ne manque pas de tubes. Celui qui s'était marié secrètement à Hawaï a d'ailleurs profité de cet entretien pour revenir sur ses musiques, et notamment sur le caractère sexuel de ces dernières, ce qui lui a valu certaines moqueries par le passé.

"J'ai écrit 170 chansons, dont une vingtaine qui ne parle pas de cul, mais quand je suis en tournée tout le monde me redemande les 6 mêmes ! Je n'ai pas du tout envie de me renouveler, je vis de mes rentes musicales. Mes chansons sont politiquement incorrectes. C'est vrai. Donc beaucoup de gens dans le milieu de la musique me rejettent et ça fait parfois mal. Ils se disent : 'Il ne veut pas arrêter de chanter du cul ?'" Pas question ! Même dans mon cercueil, je vais chanter cul !" a-t-il lancé avec fierté, lui qui assume fièrement ses textes plutôt coquins. Mais comme l'indique l'expression, on ne change pas une équipe qui gagne !