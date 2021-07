Francky Vincent en couple : sa chérie, qui a 21 ans de moins, "ne le connaissait pas"

La fête du slip est terminée. Francky Vincent, connu pour son répertoire très olé-olé et ses différentes odes à son propre pénis est finalement un homme posé. En couple depuis quatre ans avec une certaine Aziza, le sulfureux chanteur ne cesse de lui déclarer sa flamme sur les réseaux sociaux... mais aussi dans les colonnes du magazine France Dimanche. "Malgré les vingt et un ans qui nous séparent, on est très complices, explique le grand copain d'Eve Angeli. Oui, on pense toujours que la complicité est une question d'âge, et que du coup, à 65 ans, je ne devrais m'entendre qu'avec des sexagénaire, mais c'est faux ! Je ne sais pas si c'est le grand amour, mais il y a beaucoup de sincérité entre nous, du caractère aussi, car on en a tous les deux beaucoup."

L'été sera chaud, à nouveau, grâce à Francky Vincent. L'artiste s'est lancé dans une tournée endiablée des plus beaux campings de France, avec 31 dates au total. A ses côtés, toujours, sa chère Aziza, avec qui il vit dans un château, dans l'Aisne, depuis deux mois. Après avoir passé le confinement à bricoler, customiser et jardiner, les amoureux ont effectivement craqué pour un vaste achat immobilier loin de la foule et de la pollution parisienne. "Et quand on fait un prout, personne ne sent rien !", précise l'ancien candidat de La Ferme Célébrités en coup de vent.