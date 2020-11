Francky Vincent dénonce le montage "raciste" de La Ferme Célébrités : "Il faut du sensationnel"

Le 5 novembre 2020, Jordan de Luxe recevait Francky Vincent dans son émission sur Non Stop People. Le chanteur de 64 ans est notamment revenu sur son expérience dans La Ferme Célébrités, en 2010. Et il a porté de lourdes accusations contre TF1 !

En 2010, Francky Vincent s'est envolé pour l'Afrique du sud afin de tourner la saison 3 de La Ferme Célébrités. Une édition remportée par Mickael Vendetta. Dix ans plus tard, l'artiste - qui était resté sept semaines dans le programme - a fait des confidences chocs dans L'instant de Luxe. "Il fallait montrer un peu l'Antillais paresseux, qui fait la sieste (...) Il y avait des clichés comme ça, affichés à l'écran. Mais moi ça ne m'atteint pas. On était sur TF1, il fallait faire de sorte que les gens parlent de l'émission. Il faut un peu de sensationnel, des choses avec des clichés accomplis au sein du programme", a déclaré le chanteur. après que Jordan de Luxe lui a fait remarquer qu'il ne faisait pas grand chose dans l'émission. Interloqué face à de telles accusations, le présentateur lui a demandé comment il l'avait vécu. "J'ai laissé faire la chaîne. Le montage est fait pour ça. On va faire en sorte que ce ne soient que les choses cons qui passent, alors qu'entre temps vous avez dit des choses intelligentes", a-t-il donc répondu. Des propos auxquels la première chaîne n'a pas encore réagi.

Francky Vincent n'a également pas manqué de s'en prendre à certains de ses anciens camarades de jeu qu'il n'affectionnait pas : David Charvet et Gregory Basso. "J'ai considéré que j'avais affaire à deux abrutis", a-t-il lâché. Et il n'aurait aucun problème à le dire en face aux principaux concernés. "Il y a eu beaucoup de comportements, hors-caméra, qui m'ont fortement déplu. Ce sont des gens qui m'ont pris en grippe. David Charvet m'a dit un jour : 'Je vais balancer toutes tes affaires par la fenêtre.' Je lui ai dit : 'Mais pour qui tu te prends ? Tu t'adresses à un Antillais, Francky Vincent, qui a du caractère, qui peut facilement te prendre et te balancer par la fenêtre.'". Ambiance.