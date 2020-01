Francky Vincent : Injections d'acide au visage, découvrez son nouveau look !

Sourire, c'est bien... mais ça laisse des traces ! Francky Vincent, dont la bonne humeur est contagieuse depuis l'an 1975 – et son premier album Ambition – en a fait les frais. C'est pourquoi il a révélé, sur son compte Facebook, avoir eu recours à une petite intervention chirurgicale. "Il faut souffrir pour être beau. Je veux vieillir en paix avec ma tête et mon corps afin que mon charme fugace demeure, explique le chanteur de 63 ans en toute simplicité. Mes chansons n'ayant pas pris une ride, je fais de même." Et effectivement, sur les réseaux sociaux, il a dévoilé en plusieurs étapes les trois injections qu'il a subies sur le visage afin de s'offrir un coup de frais.

Il aurait été dommage de débuter cette décennie avec la mine renfrognée. Bien au contraire, Francky Vincent a perdu dix ans ! "Nouvelle année, nouvelle gueule, poursuit-il. Je souriais souvent afin d'exorciser mes rides. Et je me disais bien qu'il fallait que je me déride. Entrevoir ma tête de déterré le matin au réveil ne me donnait pas envie de marcher au soleil. Aussi, quelques résolutions furent nécessaires." Pas de nouvelles, en revanche, d'un potentiel nouvel album. Depuis 2018 et son étonnant duo avec Eve Angeli sur les dix-sept titres du Binôme du siècle, l'artiste guadeloupéen n'a pas joué de sa voix solaire. À chacun ses priorités.