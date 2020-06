Eve Angeli "préfère oublier" sa collaboration avec Francky Vincent

C'est une page de sa vie artistique qu'elle préfère tourner. En 2018, Eve Angeli s'était lancée dans une aventure aussi surprenante que survitaminée en compagnie de son ami Francky Vincent. La présentation d'une émission de divertissement intitulée STARSOLEIL d'abord, l'élaboration d'un album de reprises zouk ensuite. Mais avec le recul, deux ans plus tard, la chanteuse évoque cette période avec un brin de regret. "Honnêtement, je préfère l'oublier, a-t-elle expliqué au micro de RTL. Ce n'est pas par rapport à Francky, mais j'étais dans une période de vie où je m'ennuyais et j'avais fait un petit peu tout et, entre guillemets, n'importe quoi. C'est des choses que j'aurais pu me passer de faire."

Il faut dire que depuis le temps, Eve Angeli a emprunter un virage à 360°. Nostalgique des grands tubes qui ont fait la fierté de ses débuts, la belle Sétoise travaille sur des titres, à domicile, avec des artistes chers à son coeur. Alors qu'elle évoquait son confinement auprès de Purepeople au mois de mars, elle expliquait d'ailleurs que c'est la musique qui l'aidait à tenir... et quelle musique ! "J'ai la chance de travailler avec l'auteur-compositeur qui a coécrit Hélène avec Roch Voisine, Stéphane Lessard, précisait-elle. On travaille à distance. Il m'envoie des maquettes par mail, je pose ma voix chez moi. On travaille comme ça. On est à fond dedans." Nouvelle surprise au programme : Ma vie entre mes mains, une nouvelle chanson dévoilée sur Facebook le 29 mai 2020 qui marque un véritable tournant pour elle. Et pour cause, elle a été écrite par Isabelle Bernal, parolière de Johnny Hallyday, et composée par Kamil Rustam qui a collaboré avec Jean-Jacques Goldman et Serge Gainsbourg. Le phénix est prêt à déployer ses ailes...