Eve Angeli confinée avec son mystérieux mari : "C'est une épreuve !" (EXCLU)

Rester bloqué à la maison à durée indéterminée n'est facile pour personne. Pour les jeunes couples, c'est un rite de passage qui risque bien de mal se terminer. En Chine, une fois le confinement levé, les hommes et les femmes se sont rués en masse vers les bureaux d'état civil – selon les informations du Pékin Global Times – afin de demander le divorce. Mais pour Eve Angeli, mariée en mai dernier, aucun risque. Enfermée à double tour avec son chien Eliott et son époux, la chanteuse a su trouver son équilibre. "Honnêtement, d'habitude, mon mari est très actif, toujours à l'extérieur. Ça change beaucoup notre rythme, explique-t-elle à Purepeople. Maintenant, on se voit tout le temps. Mais il travaille pour l'une des entreprises qui continuent à être utiles à la société. Donc il fait ça à domicile, de son côté, et moi, ma musique du mien. Si j'ai un conseil à donner aux couples : ce n'est pas parce qu'on est dans la même maison qu'il faut toujours être l'un sur l'autre."

Je n'ai pas envie qu'on divorce trop tôt non plus !

Concentrée sur sa musique, Eve Angeli n'en oublie pas qu'elle est une jeune mariée et qu'il faut savoir entretenir la flamme. Ce confinement est une occasion supplémentaire de séduire Monsieur jour après jour – une bonne raison, entre autres, de ne pas passer sa journée en peignoir. "J'ai toujours eu l'habitude de traîner chez moi quand je ne travaille pas, comme beaucoup d'artistes, poursuit-elle. Étonnamment, je fais plus attention à moi en ce moment que le reste du temps. J'ai eu un déclic. Je m'habille, je me maquille. Comme il est là toute la journée, ça change la donne. Je n'ai pas envie qu'on divorce trop tôt non plus !" Si elle n'est pas inquiète pour son histoire d'amour, la belle Sudiste est consciente que le confinement risque d'avoir des conséquences sentimentales à travers le monde. "Ça va poser des problèmes conjugaux. C'est une épreuve qui va apporter des réponses !"