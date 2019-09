Eve Angeli s'est mariée : photos de ce mariage gardé bien secret...

On la savait prête à avoir un enfant mais pas prête à se marier. Pourtant, Eve Angeli l'a fait et vient de créer la surprise sur les réseaux sociaux en dévoilant cette bonne nouvelle en images.

La chanteuse de 39 ans a publié jeudi 19 septembre 2019 des photos de son mariage sur Instagram. Une façon très directe d'annoncer la nouvelle à ses abonnés et aux autres. "Je me suis mariée en mai dernier avec l'homme le plus cher à mon coeur. L'amour existe et il est rare et précieux. Partagez-le vous aussi", écrit-elle. Sur les photos, on peut voir Eve Angeli radieuse, posant dans sa robe de mariée. Une création originale de par sa transparence et ses fleurs brodées sur le tulle. L'interprète du tube Avant de partir avait complété sa tenue d'un bijou de tête aux accents orientaux.