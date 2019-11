Eve Angeli révèle tous les détails de son mariage secret (EXCLU)

Purepeople : Tu as partagé des photos de ton mariage sur les réseaux sociaux en cachant ton mari. Pourquoi ?

Eve Angeli : Tout simplement parce que pour vivre heureux, vivons cachés. Ça s'applique à mon état d'esprit et à celui de mon mari. Comme c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la sphère médiatique, je respecte entièrement sa volonté de rester anonyme. Il n'a pas choisi, en m'épousant, d'épouser mon métier. Il le respecte, donc je respecte le sien. Il est dans l'organisation... rien à voir avec mon univers.

On peut quand même avoir quelques détails sur ton mariage ?

C'était un mariage très intimiste. Je n'ai jamais été pour les grandes cérémonies, j'aime les choses simples, naturelles. On a fait ça sur deux jours : d'abord à la mairie, puis sur la plage, à Cassis, pour le côté religieux. Parmi les invités, il n'y avait que nos proches. Mes frères et soeurs, mes parents, ses enfants. La famille directe. On devait être une petite vingtaine.

Pourquoi n'as-tu jamais épousé Michel Rostaing, en dix-sept ans de relation ?

Je n'ai jamais voulu me marier de manière conventionnelle. On avait fait un petit délire à Las Vegas avec Michel, mais ça n'avait aucune valeur aux yeux de la loi. C'était plus pour marquer le coup, parce qu'on s'est quand même aimé ! Mais je pense qu'il faut trouver la vraie personne, sentir que ce sera la bonne jusqu'à la fin. Quelque part, je devais savoir que je ne resterais pas éternellement avec Michel. Et l'âge aidant, je me suis rendu compte que rencontrer de belles personnes est suffisamment rare pour aller au bout de la chose.