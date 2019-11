Eve Angeli collabore avec un membre de l'équipe de Johnny Hallyday (EXCLU)

Purepeople : Tu viens de sortir un nouvel album intitulé Que l'amour. Tu peux nous en dire plus ?

Eve Angeli : C'est un album où je reprends toutes les plus belles chansons d'amour, de tous les temps, en toutes les langues. Il y a de l'anglais, de l'italien, du français. Toutes les décennies sont représentées. J'interprète des titres de Laura Pausini, du groupe ABBA, d'Elton John, de Léo Ferré, Véronique Sanson, Jacques Brel... et cinq inédits que j'ai écrits de A à Z, texte et mélodie.

C'est un projet sur lequel tu travailles sans maison de disques...

Ça fait tellement longtemps que je ne passe plus par elles ! J'en ai connu trois : M6 Interactions, qui a fusionné en Sony BGM, puis Columbia. Mais il y a eu les fusions, de plus en plus d'artistes pour de moins en moins de directeurs artistiques. Et j'ai voulu en sortir parce que je ne m'y reconnaissais plus. Il fallait faire beaucoup de concessions. Ça fait déjà dix ans que je ne leur propose plus rien... et que je ne souhaite pas faire appel à elles. Elles prennent beaucoup d'argent sur les productions et n'offre pas beaucoup de promotion en face.

Est-ce que tu chantes enfin un titre de Johnny Hallyday ?

Non, mais par contre, je suis sur un projet de nouvel album où j'aurai l'une des parolières de Johnny ! Elle s'appelle Isabelle Bernal. Elle a travaillé sur des titres comme N'en vouloir à personne, Regarde-nous, Refaire l'histoire ou Rester vivant. Elle a aussi collaboré avec Grégory Lemarchal à l'époque de La Voix d'un ange. Actuellement, elle écrit une chanson très rock, très belle pour moi. Ça sera un vrai tournant.