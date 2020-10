Franck Gastambide en couple avec Sabrina Ouazani : Rare apparition des amoureux

Ensemble depuis 5 ans, Franck Gastambide et Sabrina Ouazani mettent un point d'honneur à rester discrets sur leur histoire d'amour. Mais de temps à autre, le couple de comédiens qui a joué ensemble dans les films Pattaya et Taxi 5, fait une exception. Ainsi, le 8 octobre dernier, le couple s'est rendu au gala du Jamel Comedy Club, au Paradis Latin, à Paris. L'occasion de soutenir leur ami Jamel Debbouze et son temple de l'humour.

Depuis 2015, les apparitions des amoureux sur le photocall peuvent se compter sur les doigts d'une main. Et ils n'évoquent qu'extrêmement rarement leur idylle. Invitée en 2018 dans Salut les terriens, Sabrina Ouazani expliquait à Thierry Ardisson cette discrétion : "Je ne nie pas mon histoire d'amour, mais ça nous appartient. Par exemple, poster des photos où on se tient la main et où on se bécote, ce n'est pas notre truc. Moi, j'ai grandi dans des valeurs de pudeur".

De son côté, l'acteur de 41 ans avait confié à Télé-Loisirs toute l'admiration qu'il a pour sa bien aimée : "C'est de loin une des plus grandes actrices françaises. Elle sait absolument tout faire. C'est l'actrice qui m'inspire le plus au monde. La suite logique serait qu'on fasse un film ensemble, une comédie romantique par exemple ! Ça serait une bonne idée. C'est dans ma tête depuis longtemps. On a tous les deux des choses à accomplir de notre côté avant. Mais ça semble évident qu'on finisse par faire une comédie romantique ensemble".

Mais le 8 octobre dernier, pas question de se cacher, le couple a été photographié à plusieurs reprises, profitant en duo de cette belle soirée placée sous le signe de l'humour. Un autre couple a fait parler de lui durant la soirée. C'est en effet au gala du Jamel Comedy Club que Léna Situations (Léna Mahfouf) et Seb la Frite (Sébastien Frit) ont posé pour la première fois à deux sur le photocall. Une belle façon d'officialiser leur relation amoureuse.