Franck Gastambide et Sabrina Ouazani : Les acteurs réunis, une première depuis longtemps !

Le Grand Rex a fait la part belle au biopic Le monde de demain ce mercredi 5 octobre. La sortie prévue le 20 octobre prochain, une avant-première s'est déroulée dans le mythique cinéma des Grands Boulevards parisiens, événement auquel le casting et les copains ont évidemment assisté. Parmi tout ce petit monde, Sabrina Ouazani et Franck Gastambide. Les tourtereaux ont pris la pose sur le photocall de l'avant-première. S'ils ne sont pas apparus côte-à-côte, cela faisait longtemps que les deux acteurs ne s'étaient pas affichés ensemble à un même événement.

Le monde de demain, créé par Katell Quillévéré, Hélier Cisterne et David Elkaïm raconte la naissance du mouvement hip-hop français dans les années 1980, à travers la naissance du groupe mythique NTM. Ce projet sur l'un des groupes de rap les plus connus de l'Hexagone abouti, en fans de musique, Sabrina Ouazani et Franck Gastambide ne pouvaient donc pas en perdre une miette.

C'est en 2018 que Sabrina Ouazani et Franck Gastambide ont vu leur couple officialiser au grand public. Non pas par choix mais plutôt par obligation. A l'époque, les deux comédiens ne cachent pas leur complicité mais s'interdisent tout geste tendre devant les photographes pour préserver leur secret. Secret dévoilé par Thierry Ardisson sur le plateau de Salut les Terriens ! Sabrina Ouazani n'avait pas apprécié et en a même longtemps voulu à l'animateur : "Quand on va dans ce style d'émission, on sait qu'on va aborder le sujet de la vie privée, a-t-elle affirmé à nos confrères. Je ne nie pas mon histoire d'amour, mais ça nous appartient. Par exemple, poster des photos où on se tient la main et où on se bécote, ce n'est pas notre truc. Moi, j'ai grandi dans des valeurs de pudeur."

Cette discrétion s'est sûrement décuplée après la mort de Yasmine Belmadi, l'ancien compagnon de Sabrina Ouazani. Alors qu'il circule à scooter le 18 juillet 2009, le comédien de 33 ans perd le contrôle de son véhicule et percute un lampadaire. Les secours l'emmènent d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement, où il succombe à ses blessures. Treize ans plus tard, Sabrina Ouazani n'oublie pas. Chaque année, elle lui rend d'ailleurs hommage sur les réseaux sociaux. Un amour éternel...