Sabrina Ouazani : Hommage bouleversant à son fiancé décédé il y a 13 ans

Sabrina Ouazani célébrait un triste anniversaire ce lundi 18 juillet. Celui de la mort de son fiancé Yasmine Belmadi, victime d'un accident de scooter en 2009. L'acteur français, alors âgé de 33 ans au moment du drame, avait "percuté un lampadaire alors qu'il se débarrassait d'une cigarette", comme le rapportait le journal Le Parisien à l'époque. Un tragique incident qui s'est produit dans le quatrième arrondissement de Paris à l'angle du boulevard Henri IV et du pont de Sully.

Une mort soudaine, très difficile à vivre pour sa compagne de l'époque. 13 ans plus tard, elle continue à lui rendre hommage. L'actrice de 33 ans a partagé ce lundi une photo sur son compte Instagram. Ou plus exactement un dessin. On y voit une personne, et visiblement une jeune femme, tête baissée et main sur le sol, en train de poser son autre main sur un coeur en très mauvais état. Une façon de retranscrire toute la peine qu'elle éprouve suite à cette disparition tragique de celui qu'elle aimait, par le biais de quelques coups de crayons. Une oeuvre réalisée par le détenteur du compte Instagram a_coeur_battant.