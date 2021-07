Sabrina Ouazani : Hommage vibrant à son fiancé, Yasmine Belmadi, mort dans un accident de moto

Le temps passe mais la douleur ne s'estompe jamais vraiment. Le dimanche 18 juillet 2021 est un triste anniversaire pour Sabrina Ouazani. Il y a 12 ans, en 2009, son fiancé Yasmine Belmadi est mort à la suite d'un accident de scooter. L'acteur français, âgé de 33 ans au moment du drame, avait "percuté un lampadaire alors qu'il se débarrassait d'une cigarette", comme le rapportait le journal Le Parisien. Le drame a eu lieu dans le quatrième arrondissement de Paris à l'angle du boulevard Henri IV et du pont de Sully.

Sabrina Ouazani a l'âme en miette et elle l'a fait savoir. Sur son compte Instagram, la jeune comédienne a partagé l'image d'une femme soulevant un immense coeur brisé, à son exemple, signant cet hommage de la simple mention "Y". Cette lettre est devenue plus qu'un symbole pour elle. Elle se l'est d'ailleurs fait tatouer, sur le poignet, pour ne jamais oublier celui qui, autrefois, devait devenir son époux. Elle a même crée l'association Yasmine Belmadi, en son nom, pour "aider les jeunes à trouver du travail et encourager les nouveaux talents".