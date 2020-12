Sabrina Ouazani anéantie par la mort brutale de son fiancé, Yasmine

Connue pour son rire et sa bonne humeur dans la série Plan Coeur, Sabrina Ouazani a pourtant vécu un drame lorsqu'elle était très jeune. Folle amoureuse de Yasmine Belmadi, elle était fiancée et prévoyait de se marier avec cet acteur montant du cinéma français. Pour la jeune femme, Yasmine était son premier amour, l'homme de sa vie.

Pourtant, le 18 juillet 2009, tout s'est arrêté. Yasmine Belmadi s'est tué à scooter, d'une façon tragique. Le Parisien avait rapporté à l'époque qu'il avait "percuté un lampadaire alors qu'il se débarrassait d'une cigarette" à l'angle du boulevard Henri IV et du pont de Sully, dans le IVème arrondissement de Paris. Une mort impensable qui a laissé une peine indélébile dans le coeur de Sabrina. Après sa mort et afin de lui rendre hommage, Sabrina Ouazani a créé par la suite l'association Yasmine Belmadi "qui aide les jeunes à trouver du travail et encourage les nouveaux talents".