Validé (Canal+) : Quelle est la fin non diffusée tournée par Franck Gastambide ?

Attention, spoilers ! La saison 1 de Validé (Canal+) réservait une surprise de taille : la mort de son personnage principal, Apash.

A l'apogée de sa carrière se créait une rivalité avec un certain Mastar (Moussa Mansaly), qui ne faisait dès lors que s'envenimer dans une escalade de violence. Ayant finalement percé, le personnage de Hatik donne un grand concert au Zénith de Paris. Après le show, il monte en voiture avec des amis. C'est là qu'ils sont la cible de coups de feu. Apash est tué sur le coup. "Il n'y avait pas de fin plus incroyable que celle-là", explique Franck Gastambide, le réalisateur de la série, à Télé-Loisirs, le 25 mai 2020.

Un final mûrement réfléchi, en adéquation avec sa vision de la saison 2. "Il a fallu être sûr de ce que j'allais faire dans la saison 2 avant de choisir cette fin", poursuit-il, expliquant qu'il avait tourné une fin alternative à la saison 1. "Le secret, c'est que j'avais tourné deux fins à la saison 1. Dans la version non diffusée, il y avait un doute sur la mort d'Apash. Là, il n'y en n'a pas. J'estimais qu'on avait raconté ce qu'il y avait de plus fascinant dans le parcours d'un rappeur. Son ascension. Parler de son deuxième album, c'était moins excitant", révèle-t-il, sans en dire plus sur le contenu de cette future saison.

La saison 2 de Validé devrait lever le voile sur plusieurs mystères. Verrons-nous encore Hatik malgré sa mort ? Brahim est-il décédé dans l'attaque de la voiture ? Qui est à l'origine de la fusillade ? Quels autres artistes apparaîtront ?

Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'elle est déjà en cours de tournage et que Booba ne risque pas d'y figurer au casting...