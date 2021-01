Sabrina Ouazani bientôt maman ? Un bébé avec Franck Gastambide, son "voeu pour 2021"

Le mardi 19 janvier prochain, on pourra voir Sabrina Ouazani au casting d'Elli et Clément, sur France 3. Après un pilote bien accueilli l'année dernière, la comédienne reprend le rôle de la capitaine Elli Ealeb pour une nouvelle enquête. À l'occasion de cette sortie attendue, elle a accordé une interview à Télé 7 Jours.

Questionnée sur ses voeux pour l'année 2021, Sabrina Ouazani a d'abord évoqué sa carrière. "Construire, professionnellement, à travers l'écriture ou la comédie", a-t-elle répondu. En couple avec le réalisateurFranck Gastambide depuis plus de cinq ans, elle espère que leur relation prendra une nature encore plus sérieuse cette année. "Et personnellement : faire un enfant, me marier... Et retourner au Parc des Princes !", a poursuivi la comédienne de 32 ans. Serait-elle déjà fiancée ? Qui sait, elle pourrait bien avoir de très heureuses nouvelles à annoncer à ses fans d'ici à l'année prochaine...

D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, Sabrina Ouazani vient ici d'en dire plus sur sa relation avec son homme. Peu de déclarations dans la presse, rien sur les réseaux, quelques tapis rouges... les deux acteurs gardent leur vie privée pour eux. "Je ne nie pas mon histoire d'amour, mais ça nous appartient. Par exemple, poster des photos où on se tient la main et où on se bécote, ce n'est pas notre truc. Moi, j'ai grandi dans des valeurs de pudeur", avait détaillé Sabrina Ouazani dans Salut les terriens.

En février 2020, Franck Gastambide détaillait un projet tout autre que celui de la construction d'une famille. "La suite logique serait qu'on fasse un film ensemble, une comédie romantique par exemple ! Ça serait une bonne idée. C'est dans ma tête depuis longtemps. On a tous les deux des choses à accomplir de notre côté avant. Mais ça semble évident qu'on finisse par faire une comédie romantique ensemble", confiait-il à Télé-Loisirs.

Retrouvez l'interview de Sabrina Ouazani en intégralité dans le dernier numéro de Télé 7 Jours.