"Ils sont quinze dans une cellule" : condamné à 8 mois de prison au Maroc, Brahim Bouhlel vit l'enfer

Cela fait déjà 5 mois que Brahim Bouhlel purge sa peine. Pour rappel, le jeune homme avait partagé une vidéo dans laquelle il doublait le comédien Hedi Bouchenafa et l'influenceur Zbarbooking en leur faisant tenir des propos extrêmement douteux tels que : "Moi ce que j'aime ici, au Maroc, c'est toutes les p**** que je paye 100 dirhams". Trois enfants apparaissaient ensuite et recevaient eux aussi d'étranges remarques : "Salut bande de fils de p****. Ouais, votre mère c'est une grosse s***** !". Malgré ses multiples messages d'excuses, Brahim Bouhlel a provoqué la fureur de l'association du Club des avocats au Maroc, et de son président Me Mourad Elajouti, qui a porté plainte devant le Procureur du Roi. L'influenceur Zbarbooking a lui été condamné à une peine d'un an de prison ferme.