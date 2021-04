Brahim Bouhlel (Validé), condamné à de la prison ferme pour une vidéo parodique !

C'est une blague dont il se souviendra longtemps. Le jeune humoriste Brahim Bouhlel, qui s'est rapidement fait connaître ses derniers mois suite à son rôle dans la série sur le milieu du rap, réalisée par Franck Gastambide, qui a cartonné l'année dernière. En vacances au Maroc avec l'acteur Hedi Bouchenafa et l'influenceur Zbarbooking, il en a profité pour faire quelques vidéos humoristiques.

Sauf que l'une d'elle a particulièrement choqué les marocains. Attablé dans un restaurant avec ses deux comparses, l'acteur, qui a fait le buzz pour sa ressemblance avec un célèbre acteur, fait une vidéo parodique en maniant une grosse liasse de billets et en déclarant notamment : "Ce que j'aime bien, ici, c'est toutes les p*** que je paie 100 dirhams". Il filme également trois mineurs en les faisant passer pour les enfants d'un de ses amis, sans flouter leurs visages.

Une peine très lourde

La réaction des autorités n'aura pas attendue et le jeune homme est placé en détention préventive début avril. Il publie une vidéo d'excuses le 5 avril sur son compte Instagram, mais apparemment cela n'aura pas suffit. Mercredi 21 avril, la justice marocaine a décidé de condamner Brahim Bouhlel a huit mois de prison ferme d'après son avocat, Me Marouane Rghioui. L'influenceur Zbarbooking à lui été condamné à une peine d'un an de prison ferme dans cette histoire.