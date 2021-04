Brahim Bouhlel (Validé) placé en garde à vue : sa vidéo "parodique" provoque l'indignation du Maroc

J'ai été très choqué par les propos tenus à l'encontre des enfants

Cette tirade n'aura, hélas, pas été suffisante. Après que cette polémique a éclaté, l'association du Club des avocats au Maroc a porté plainte devant le Procureur du Roi. "J'ai été très choqué par les propos tenus à l'encontre des enfants surtout, qui ont été humiliés par des propos abominables, haineux et injurieux", rappelle Me Mourad Elajouti, président du Club des avocats au Maroc au journal Le Parisien. Une enquête a été ouverte pour "incitation à la haine et à la discrimination", pour "diffamation" et pour "diffusion de vidéos de personnes sans leur consentement". La société 2MInteractive a déprogrammé une émission avec Brahim Bouhlel et ce dernier vient de perde le contrait qui le liait à la marque Adidas.

Selon plusieurs médias marocains, dont Le Courrier de l'Atlas, Brahim Bouhlel et Zbarbooking auraient été placés en garde à vue. Plusieurs acteurs du monde du rap ont réclamé justice, dont Maes, Mister You, Niro, Lacrim ou Booba, qui s'est adressé à l'humoriste mais aussi au réalisateur de la série Validé, Franck Gastambide. "On attend le communiqué du boss qui exploite notre culture et se moque totalement de nos codes et de notre travail", a notamment réclamé le duc de Boulogne...