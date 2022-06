Diaporama : Camille Gottlieb fait une déclaration d'amour à "l'homme de sa vie"

1 / 16 Camille Gottlieb fait une décélération d'amour à "l'homme de sa vie"

2 / 16 Camille Gottlieb - La famille royale de Monaco au podium du Grand Prix F1 de Monaco lors de la remise du trophée à S.Perez, vainqueur de la course. © Claudia Albuquerque / Bestimage





3 / 16 Jean Raymond Gottlieb et sa fille Camille, la fille qu'il a eu avec la princesse Stéphanie de Monaco, durant la présentation officielle de l'association "Be Safe" dont la présidente est Camille Gottlieb au MK sur le port de Monaco. © Bruno Bebert / Bestimage





4 / 16 Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco et présidente de l'association, durant la donation d'un Van électrique Mercedes EQV 300 par Elena Sivoldaeva, grande donatrice en Principauté et designer en haute joaillerie, propriétaire de la boutique "Je le Veux" à Monaco, à l'association "Be Safe" sur la place du Palais à Monaco, le 27 avril 2022.

5 / 16 Camille Gottlieb (marraine de Monaco One) lors du baptême de la navette Monaco One qui reliera les ports de Monaco et Vintimille, à Monaco, le 8 mars 2021. La navette maritime "Monaco One" ralliera Monaco à Vintimille en dix minutes. © Bruno Bebert / PRM / Bestimage

6 / 16 Camille Gottlieb durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021 © Bruno Bebert/Bestimage





7 / 16 Jean Raymond Gottlieb et sa fille Camille, la fille qu'il a eu avec la princesse Stéphanie de Monaco, durant la présentation officielle de l'association "Be Safe" dont la présidente est Camille Gottlieb au MK sur le port de Monaco le 10 novembre 2018. © Bruno Bebert / Bestimage

8 / 16 Andréa Puzar, la secrétaire générale de l'association, Margaux Grundstein, la trésorière, la princesse Stéphanie de Monaco, sa fille Camille Gottlieb, la présidente de l'association, Laura Dias, la secrétaire générale et Charlotte Marsan, la vice-présidente durant la présentation officielle de l'association "Be Safe" dont la présidente est Camille Gottlieb au MK sur le port de Monaco le 10 novembre 2018. © Bruno Bebert / Bestimage





9 / 16 Camille Gottlieb durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage





10 / 16 Laura Dias, la secrétaire générale, Charlotte Marsan, la vice-présidente, Margaux Grundstein, la trésorière de l'association, Andréa Puzar, la secrétaire générale, et Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco et la présidente de l'association durant la présentation officielle de l'association "Be Safe" dont la présidente est Camille Gottlieb au MK sur le port de Monaco le 10 novembre 2018. © Bruno Bebert / Bestimage





11 / 16 Jean-Raymond Gottlieb, commandant de la D.R.I de Monaco ((père de Camille Gottlieb), durant la traditionnelle cérémonie des voeux de la Sureté Publique de Monaco le 16 janvier 2018. © Bruno Bebert / Bestimage





12 / 16 Camille Gottlieb - Les célébrités assistent au Grand Prix de F1 de Monaco, le 28 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage





13 / 16 La princesse Caroline de Hanovre, Pauline Ducruet, Marie Chevallier, le prince Albert II de Monaco et Camille Gottlieb (marraine de Monaco One) lors du baptême de la navette Monaco One qui reliera les ports de Monaco et Vintimille, à Monaco, le 8 mars 2021. La navette maritime "Monaco One" ralliera Monaco à Vintimille en dix minutes. © Bruno Bebert/ PRM / Bestimage





14 / 16 La princesse Stéphanie de Monaco et sa fille Camille Gottlieb participent au déploiement des "Courtepointes" en mémoire des victimes du SIDA, sur le toit du Musée Océanographique de Monaco, le 1er décembre 2021.

15 / 16 Camille Gottlieb durant la traditionnelle soirée d'été de Fight Aids Monaco au Sporting Club de Monaco, le 24 juillet 2021. © Bruno Bebert/Bestimage