Camille Gottlieb au naturel sans maquillage : belle et rare photo au saut du lit, comblée pour ses 24 ans

C'est la petite dernière de la famille mais elle a fêté son anniversaire en grande pompe : ses 24 ans, Camille Gottlieb ne risque pas de les oublier ! Gâtée par ses amis ce vendredi 15 juillet 2022, avec qui elle a fait la fête dans une boite de nuit monégasque, elle a également célébré le moment avec son père, Jean-Raymond Gottlieb et devant un énorme gâteau. Mais la photo la plus cute, c'est au réveil qu'elle l'a prise !

En effet, plus tôt dans ses story, on peut la voir dans sa chambre devant un énorme bouquet de roses aux couleurs claires. Non maquillée, la jeune femme resplendit devant ce beau cadeau dont elle n'a pas indiqué la provenance mais qui a eu son petit effet : elle semblait ravie et a posé de nombreuses fois avec. Derrière elle, on peut voir plusieurs énormes ballons où il est écrit "Joyeux Anniversaire Camille". Gâtée dès le saut du lit !

On imagine qu'après cette grande fête avec ses amis proches, Camille Gottlieb devrait également célébrer cette nouvelle année avec son clan et notamment sa mère, Stéphanie de Monaco, de qui elle est très proche. Les deux femmes passent beaucoup de temps ensemble et la jeune fille s'inspire beaucoup de sa mère en s'engageant dans de nombreuses causes (la sécurité routière pour les jeunes notamment) comme elle. Elle a notamment créé une association, Be Safe Monaco, qui encourage la prévention chez les jeunes, après le décès accidentel d'un de ses amis. Dans la vie, la jeune femme est également directrice marketing d'une discothèque sur le Rocher, le MK Club. Une vraie femme d'affaires dès son plus jeune âge.

Mais pour son anniversaire, pas de travail en vue, surtout de la fête, et on imagine qu'elle a également dû retrouver ses frères et soeurs : à 29 et 28 ans, Louis et Pauline Ducruet couvent leur demi-soeur de très près et passent beaucoup de temps avec elle. Notamment l'aîné de la famille, qui avait révélé à quel point sa cadette s'entend bien avec sa femme Marie, épousée l'an dernier.

Les deux soeurs, quant à elles, se retrouvent autour de la mode, une passion commune qui a conduit l'aînée à en faire son métier, mais qui rapproche surtout toutes les femmes de la famille. En effet, outre les deux jeunes femmes, on trouve aussi leurs cousines, Charlotte Casiraghi et Alexandra de Hanovre dans tous les défilés, sans parler des cousines par alliance Tatiana Santo Domingo et Beatrice Borromeo ou de Caroline de Monaco !