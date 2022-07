Le gala Fight Aids Monaco a lieu chaque année au profit de la lutte contre le sida, et cette année Stéphanie de Monaco a été largement épaulée par sa cadette, Camille. Engagée dans de nombreux combats depuis son plus jeune âge, la deuxième fille de la princesse Stéphanie a participé à l'animation du tirage au sort des lots de la tombola en prenant le micro au milieu de la soirée. "La seule personne qu'on doit remercier ce soir, je pense, c'est ma maman", a déclaré Camille Gottlieb à la fin de la remise des lots, sollicitant les invités à lui faire une standing ovation. L'ONG accompagne des personnes vivant avec le VIH et fait de la prévention sur le VIH, et ce depuis 2004. Sur scène, la soeur de Caroline et Albert de Monaco a remercié le donateurs. "Vous avez été généreux !", a-t-elle lancé aux bénévoles. Vous pouvez bien sûr faire un don à l'association, via le site officiel.