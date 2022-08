Stéphanie de Monaco : Ses filles Camille Gottlieb et Pauline Ducruet, bronzées en bikini, font le show !

Des Sister, sister inséparables

Ce n'est pas la première fois cet été que les deux filles de Stéphanie de Monaco passent du temps en mer. C'est d'ailleurs aux côtés de Pauline et Louis, son frère, que Camille Gottlieb a été récemment aperçue pour une journée bateau. La complicité entre la fratrie n'est plus à prouver et là encore cette journée en a témoigné. La plus jeune du clan n'a d'ailleurs pas manqué de se moquer de son frère et de sa soeur. "Il font trop les stars ces deux-là", s'est amusée Camille Gottlieb.

Et quand elle n'est pas aux côtés de Pauline et Louis, dont elle est si proche, la plus jeune princesse du royaume de Monaco partage également une réelle passion pour son autre demi-frère : Thomas. Le fils de Jean-Raymond Gottlieb, ancien garde du corps de la soeur d'Albert de Monaco, et de Vanessa est d"ailleurs le portrait craché de Camille Gottlieb. Qui ne manque pas une occasion de témoigner sa fierté à propos de ce beau gosse, et troublant sosie.