Camille Gottlieb fan de son demi-frère Thomas : le beau gosse est son sosie troublant

Fille de de la princesse Stéphanie de Monaco, Camille Gottlieb n'est pas sans avoir hérité des gênes de la famille princière de Monaco. Mais la benjamine de la souveraine a aussi quelques traits de ressemblance avec son papa Jean-Raymond Gottlieb, mais surtout avec son demi-frère Thomas, qui est littéralement son portrait craché. Fan de son frère, Camille Gottlieb a partagé une de ses publications pour lui apporter probablement plus de visibilité et marquer sa fierté. Et sur cette photo, le beau gosse Thomas Gottlieb est clairement son troublant sosie !

C'est avec simplement des emojis coeur et avec la mention "magnifique" que la fille de Stéphanie de Monaco a commenté la photo de son frère. Même mâchoire, mêmes yeux bleus, même nez fin... la ressemblance est saisissante entre Camille Gottlieb et Thomas. Ce dernier n'est autre le fils de Jean-Raymond Gottlieb, ancien garde du corps de la soeur d'Albert de Monaco, et de Vanessa. De cette union sont nés deux enfants, Thomas et Maxime, qui sont donc les demi-frères de Camille. Elle est aussi la demi-soeur de Pauline et Louis Ducruet du côté de sa mère, dont elle est si proche.

Ils font trop les stars ces deux-là

C'est d'ailleurs aux côtés de Pauline et Louis que Camille Gottlieb a été récemment aperçue. Les vacances ont bien démarré pour la famille de Monaco, et les enfants de Stéphanie de Monaco se sont retrouvés pour une journée bateau entre frère et soeurs. La complicité entre la fratrie n'est pas à prouver et Camille Gottlieb, cadette de 23 ans, a partagé de nombreux clichés de cette après-midi ensoleillée. Elle n'a pas manqué de dévoiler son joli bronzage et de se moquer de son frère et de sa soeur. "Il font trop les stars ces deux-là", s'est amusée la plus jeune fille de Stéphanie.