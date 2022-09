Mort de Grace Kelly : Jacques et Gabriella sur la tombe de leur grand-mère, 40 ans après

Par Charlotte Pletcher Journaliste Fan de séries en tous genres, elle aime suivre le quotidien de ses acteurs préférés. Elle est également fan de la reine Elizabeth II, de Kate Middleton et ne comprend toujours pas ce que le prince Harry fait avec Meghan Markle.

Le 14 septembre 1982, Grace Kelly, princesse de Monaco, mourait dans un terrible accident de voiture à 52 ans. Quarante ans plus tard, son esprit n'a pas quitté la principauté. Encore moins celui de ses enfants et de Jacques et Gabriella, jumeaux d'Albert et Charlène, pour qui le travail de mémoire est déjà enclenché.

Alors que le Royaume-Uni est plongé en plein deuil depuis la mort de la reine Elizabeth II, la principauté de Monaco s'apprête, elle, à rendre hommage à sa défunte princesse. Le 14 septembre 1982, Grace Kelly, princesse de Monaco depuis son mariage avec le prince Rainier, succombait à ses blessures, provoquées par un grave accident de voiture survenu dans le sud de la France. Sa disparition à l'âge de 52 ans fut un choc pour le Rocher mais pas que. L'actrice était l'une des icônes d'Hollywood où elle a fait rayonner Monaco comme personne avant elle. Leur mère disparue il y a 40 ans, impossible pour le prince Albert II, Caroline et Stéphanie de Monaco de ne pas penser à elle ni de lui rendre hommage. Pour autant, pas de cérémonie officielle en grandes pompes pour ce triste anniversaire mais une réunion familiale en toute sobriété : "Je pense que nous irons nous recueillir sur sa tombe, et que nous prendrons un moment en famille, a indiqué le prince Albert dans les pages de Nice Matin ce dimanche 11 septembre. Il y a eu beaucoup d'évocations de ma mère ces dernières années. Des documentaires, des expositions, des tas d'événements qui ont rappelé son souvenir. Nous avons pensé que ce n'était pas absolument utile de faire quelque chose de particulier pour ces 40 ans." Un détail reste néanmoins primordial pour le prince Albert II : transmettre l'héritage et le rayonnement culturel de sa regrettée maman à ses plus jeunes enfants, Gabriella et Jacques, 7 ans, fruit de son mariage avec Charlène de Monaco. Malgré leur jeune âge, le prince commence déjà à leur faire découvrir l'oeuvre de leur grand-mère : "Ils savent la reconnaître, ils savent qui elle était, précise-t-il. J'ai dû leur apprendre tout ça, car je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui osent leur en parler." Gabriella et Jacques ont déjà eu un aperçu d'un de ses films : "Récemment, ils ont vu quelques bribes de La Main au collet. Quand j'ai vu que ça passait à la télévision, j'ai voulu leur montrer. Ils ont regardé un petit peu mais ne sont pas trop longtemps devant le poste." Un bref moment qui n'illustre en rien l'amour qu'ils portent à cette grand-mère qu'ils n'ont pourtant jamais connue.