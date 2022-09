Jacques et Gabriella de Monaco : Instant nostalgie pour leur rentrée des classes, et un geste tendre !

Ils sont désormais les stars de la famille de Monaco. Jacques et Gabriella, les jumeaux de Charlene et Albert de Monaco, ont tendance à de plus en plus leur voler la vedette. Alors qu'elle n'a pas eu l'air de réellement apprécier le pique-nique U Cavagnëtu, donné le samedi 3 septembre, multipliant les moues boudeuses, aux côtés de son frère, qui lui semblait plutôt enjoué, la princesse Gabriella et ce dernier ont fait leur rentrée des classes. Et pour fêter ça, Hello Monaco, ce lundi 5 septembre, a ressorti un cliché nostalgique d'une de leurs anciennes rentrées.

"Retour à l'école!, peut-on lire en légende. Peu importe à quel point nous voulons tous prolonger l'été, l'automne est déjà arrivée. Et avec elle, il est aussi temps de retourner à l'école. Nous vous félicitons, vous et vos enfants, pour la rentrée et vous souhaitons patience et bonnes notes !" On peut voir en photos les enfants du prince Albert II et de Charlene Wittstock très chic. Vêtue d'une jupe bleu marine, et d'une chemise blanche à manches courtes, la petite fille arbore un cartable rose stylé. Quand son frère, en pantalon bleu marine et chemise blanche, est parfaitement assorti avec elle. Deux clichés sur lesquels ils apparaissent plus jeunes.

Gabriella, très protectrice avec son frère Jacques

Mais si leur look de rentrée a naturellement été scruté, c'est un geste tendre qui retient l'attention. En effet, sur cette belle photo, Gabriella de Monaco semble recoiffer son frère, en lui passant les cheveux derrière les oreilles. Une habitude que la fille du couple princier du Rocher n'a pas perdue. En effet, elle vient de réaliser la coupe de cheveux de Jacques, ainsi que la sienne, comme partagé par le Palais, ce week-end. Vendredi dernier, Charlene de Monaco s'est saisie de son compte Instagram pour publier deux nouvelles photos de ses enfants, et montrer les dégâts causés par Gabriella, qui a une fois encore joué à la coiffeuse.