Charlene et Albert de Monaco à la fête : ce grand évènement qu'ils préparent et qui fait déjà parler

Quelque-chose de festif se prépare au sein de la famille royale de Monaco emmenée par le prince Albert de Monaco et sa femme Charlene Wittstock alias Charlene de Monaco.

Le média Hello Monaco qui a posté sur Instagram quelques photos où on aperçoit notamment la princesse Charlène, le prince Albert et leurs enfants, Gabriella et son frère jumeau Jacques (7 ans). Des photos en famille pour annoncer le traditionnel pique-nique monégasque nommé U Cavagnëtu se tiendra ce samedi 3 septembre au Parc Princesse Antoinette. Un événement qui fait son grand retour après deux ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19.

Ambiance musicale assurée

Selon Hello Monaco sur Instagram, U Cavagnëtu est une rencontre "réservée aux Monégasques et leurs conjoints qui doivent présenter un document d'identité à l'entrée." Au programme de cette journée du samedi 3 septembre : "Une messe célébrée sur le Parc Omnisports Ground" et "un pique-nique dans une ambiance musicale assurée par le choeur de U Cantin d'A Roca et par un Jaz Quatuor z, dirigé par Lionel Vaudano, professeur à l'académie Rainier III." "Magnifique événement traditionnel, on adore !!!", "Extrêmement beaux !! Looks magnifiques !!", "Belle robe", peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires.