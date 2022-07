Charlene de Monaco : Robe hors de prix, nouvelle couleur de cheveux... La princesse rayonne sur le Rocher !

À noter que cette visite était son premier engagement en solo depuis son retour à Monaco, en novembre dernier. Eloignée du Rocher et de sa famille pendant plusieurs mois en raison d'un virus ORL qui l'avait obligée à rester en Afrique du Sud et à se faire opérer en urgence, l'ancienne sportive était rentrée épuisée physiquement et émotionnellement de ce voyage, et avait dû passer encore plusieurs semaines dans une clinique en Suisse pour se reposer.

Aujourd'hui, tout va pour le mieux : la princesse a retrouvé son "Jacqui" et sa petite "Bella", avec qui elle a notamment partagé un stage de voile et de plongée cet été. Les jumeaux de 7 ans et demi ont également accompagné leurs parents lors de plusieurs grands événements, comme le Grand Prix de Monaco ou leur voyage express en Norvège, où ils ont rencontré la famille royale du pays.

De plus en plus impliqués dans la vie de leur pays, comme peuvent l'être d'autres héritiers (Leonor et Sofia d'Espagne, George, Charlotte et Louis de Cambridge, etc...), ils n'ont en revanche pas pu se rendre à Rome pour rencontrer le pape avec le prince et la princesse de Monaco ces derniers jours. Heureux de retrouver le pape François, qu'ils n'avaient pas revu depuis longtemps, ils avaient échangé des cadeaux avec le souverain pontife.