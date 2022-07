Gabriella de Monaco médaillée à 7 ans : ce détail craquant et cool de son look impressionne les internautes

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

24 photos

À Monaco ou sur les réseaux sociaux, chaque apparition de Jacques et Gabriella est un véritable événement ! Adorables, les jumeaux du prince Albert et de sa femme Charlène attirent tous les regards et leurs looks sont souvent étudiés. Et ce vendredi 15 juillet 2022, alors qu'ils venaient de remporter une jolie médaille, c'est un détail du style de la petite fille qui a fait craquer les internautes...

Il y a quelques semaines, elle avait également participé comme son frère au Grand Prix de Monaco, remettant avec ses parents les trophées aux vainqueurs. Coiffée d'une natte, elle avait d'ailleurs été immortalisée par sa maman sur son compte Instagram, absorbée par le spectacle. Celle-ci avait légendé son cliché "Concentrée sur la victoire", une phrase adorable qui doit résonner pour elle, ancienne nageuse professionnelle.

Depuis le retour de la Princesse Charlène au palais, ses enfants ne semblent pas la quitter d'un pouce. Séparés de leur maman pendant de longs mois, alors qu'elle était coincée en Afrique du Sud à cause d'une infection dans la sphère ORL, ils avaient vécus à nouveau sans elle à son retour en Europe : fatiguée émotionnellement, la princesse était allée se reposer dans une clinique quelques semaines en Suisse. Un séjour qui lui a fait le plus grand bien : depuis son retour sur le Rocher, elle est radieuse !