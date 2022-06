Charlene de Monaco : Sa fille Gabriella fait sensation dans une robe de luxe, à 7 ans

Nouvelle sortie officielle pour le clan monégasque ce mercredi 22 juin, à Oslo. Charlene de Monaco a fait sa première apparition à l'étranger depuis bien longtemps. Aux côtés du prince Albert II, la Sud-Africaine a été invitée par le roi Harald V et la reine Sonja. L'occasion pour les fans de la Couronne de voir le couple princier échanger un rare bisou. Un rapprochement et un geste de tendresse qui peut rassurer ceux qui croyaient à la thèse d'un possible divorce. À leurs côtés, les petites têtes blondes couronnées de Gabriella et Jacques étaient présentes.

La petite fille de 7 ans a fait des siennes à nouveau multipliant moue boudeuse et grimaces, et volant ainsi littéralement la vedette à ses illustres parents. Et si Charlene de Monaco a brillé dans un ensemble noir signé de sa marque fétiche Akris, sa fille a elle aussi fait sensation. Férue de mode, elle avait opté pour une robe de luxe noire à sequins, signée Emporio Armani. Espiègle, la princesse affichait une véritable confiance en elle en traversant le tapis rouge la tête haute, visiblement fière de sa tenue.

Gabriella, star du clan monégasque

Si la princesse Charlotte de Cambridge s'est clairement hissée au statut de star de la famille royale britannique, Gabriella, plus timide dans ses débuts, a visiblement pris le même virage. La fille d'Albert et de Charlene ne manque pas de rappeler son fort caractère à chacune de ses apparitions. Le 16 juin dernier, elle avait surpris les photographes en apparaissant au balcon du palais princier, à l'occasion de la Fête-Dieu (Corpus Domini), avec une moue bien boudeuse. Sa mère devant même intervenir.

Si l'on en croit les déclarations de la Sud-Africaine, Gabriella a hérité de son goût pour l'originalité, notamment en matière de mode. La soeur du prince Jacques entend bien ne pas ressembler à tout le monde et marquer sa différence à travers ses tenues. Alors que Charlene de Monaco est bien connue pour ses changements capillaires toujours très tendance, la petite fille pourrait bien nous réserver des surprises à l'adolescence.