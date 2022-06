Charlene de Monaco : sa fille Gabriella boudeuse et multipliant les grimaces, elle refait des siennes à Oslo !

C'est une sortie officielle qui n'a pas manqué de capter l'attention : Charlene de Monaco était bien au bras d'Albert de Monaco pour sa visite au roi Harald V et la reine Sonja à Oslo, ce mercredi 22 juin 2022. Le couple, très soudé, a été aperçu partageant un bisou, très remarqué. Quelques rares marques d'affection qui en disent long sur la solidité de leur union, malgré les rumeurs de divorce qui ont longtemps persisté. Mais malgré ce rapprochement, qui a dû rassurer les fans de la Couronne, le couple monégasque s'est néanmoins fait voler la vedette par ses deux enfants, les jumeaux Gabriella et Jacques. La petite fille de 7 ans a refait des siennes.

Le 16 juin dernier, la princesse Gabriella avait surpris les photographes en apparaissant au balcon du palais princier, à l'occasion de la Fête-Dieu (Corpus Domini), avec une moue bien boudeuse. Sa mère n'avait alors pas manqué d'intervenir. Et bien l'espiègle Gabriella était à nouveau de sortie ce mercredi 22 juin, avec ses parents à Oslo. La soeur du prince Jacques a de nouveau affiché une moue témoignant de son sacré caractère. Vêtue d'un joli manteau rouge, couvrant une robe à sequins noirs, la fille d'Albert et Charlene de Monaco a ensuite été surprise faisant quelques grimaces en jouant avec son frère. Ou encore défilant fièrement sur le tapis rouge.

Mère et fille, un duo complice

Star de la famille monégasque, elle a fini par obtenir d'être portée par sa mère. Charlene Wittstock a été immortalisée, sa fille dans les bras, visiblement heureuse et épanouie. Mère et fille sont très complices, comme le rappelait récemment la Sud-Africaine, qui évoquait à la fin du mois de mai dernier, pour Nice Matin, leur passion commune pour la mode. Plus elle grandit, plus la soeur de Jacques ressemble à sa maman. Et comme elle, elle ne peut cacher son fort tempérament. Il semble donc déjà impossible de lui imposer quoi que ce soit à tout juste 7 ans. Gabriella de Monaco sait de qui tenir.

Si Albert et Charlene de Monaco n'étaient pas seuls à ce déplacement à Oslo, la venue de leurs enfants n'était pourtant pas prévue. Ensemble, ils ont été reçus par la Cour norvégienne, avec notamment un déjeuner avec le roi Harald V et la reine Sonja à 14h à Bygdø kongsgård, leur résidence d'été située sur la péninsule de Bygdø à l'ouest d'Oslo.