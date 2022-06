Princesse Charlotte en larmes sur le balcon de Buckingham, révélations sur une séquence remarquée

Le 2 juin 2022, la princesse Charlotte a fait le show lors de la parade Trooping the Colour. La fille de Kate Middleton et le prince William a capté l'attention, en train de corriger son petit frère Louis, ou encore lorsqu'elle était le balcon de Buckingham Palace. Un balcon sur lequel elle avait déjà attiré les projecteurs en 2018. Cette fois-ci, pas de sourires, ni de grimaces mais des pleurs qui avaient marqué les Britanniques. Pourquoi donc la princesse Charlotte avait-elle fini en larmes ?

C'était trois semaines après le mariage entre le prince Harry et Meghan Markle , les membres de la famille royale s'étaient alors retrouvés à l'occasion de la parade Trooping the Colour, et célébrer les 92 ans de Sa Majesté la reine. Alors que le petit Louis venait tout juste de naître, le prince George et la princesse Charlotte, eux, étaient bien présents auprès de leurs parents. Mais la petite fille, âgée de 3 ans seulement, s'est rapidement mise à pleurer. The Mirror avait alors révélé la raison de cette séquence très remarquée.

Elle s'est mise à pleurer au balcon

Pendant le défilé aérien, la princesse Charlotte a en réalité fait tomber un objet qu'elle tenait à la main. Lorsque son livret qu'elle tenait en main est tombé, alors qu'elle semblait passer un bon moment avec ses cousins, la petite fille s'est mise à pleurer. Un petit livret qui n'était pas bien important heureusement puisqu'il s'agissait à l'intérieur de ce magazine, du déroulé des célébrations de la journée. Et Charlotte de Cambridge a pu compter sur sa mère, Kate Middleton, pour lui faire un câlin et la rassurer avec quelques mots. Quelques minutes plus tard, l'enfant retrouvait ainsi son si franc sourire.

Cette année, pas de larmes au programme de ce jubilé de platine de la reine Elizabeth II. La princesse Charlotte a multiplié les grimaces, mais aussi quelques pas de danse qui ont enchanté tout le monde. Et le petit caractère de la fille de Kate Middleton et de William a de nouveau fait parler, quand elle a corrigé son petit frère. Volant ainsi une nouvelle fois la vedette à toute la royal family.