Diaporama : Princesse Charlotte en larmes sur le balcon de Buckingham, révélations sur une séquence remarquée

La princesse Charlotte de Cambridge et le prince George - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.

2 June 2022. Members of The Royal Family attend The Queen's Birthday Parade - Trooping The Colour. On Horse Guards Parade, The Prince of Wales will take the Salute and inspect the Troops of the Household Division on Her Majesty's behalf, joined by The Duke of Cambridge and The Princess Royal. Here, Prince George, Princess Charlotte