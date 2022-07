Charlène et Albert de Monaco : leurs jumeaux Gabriella et Jacques diplômés, fiers ils dévoilent une rare photo de famille

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Difficile pour leurs parents d'être plus fiers d'eux : à 7 ans et demi, Jacques et Gabriella de Monaco ont décroché une jolie médaille cette semaine ! Déclarés "aventuriers de la mer" après un stage de voile et de protection des océans qu'ils ont suivi cette semaine, les jumeaux rayonnants ont posé près d'Albert et Charlène de Monaco, qui semblait particulièrement heureuse.

Après les galères, le bonheur semble retrouvé à Monaco ! En ce début d'été, Jacques et Gabriella de Monaco ont en tout cas rendu leurs parents très fiers en finissant avec succès deux stages proposés pour les enfants dans la Principauté. Voile, plongée mais surtout protection des océans : les jumeaux de 7 ans et demi se sont éclatés et sont repartis avec une jolie médaille, qu'ils ont arborée sur le compte Instagram officiel de Monaco. Leurs parents, derrière eux, semblaient eux aussi absolument ravis de les voir triompher et ont pris la pose avec ces derniers. Le prince Albert, toujours sérieux, était néanmoins souriant, la main posée sur l'épaule de son fils. La princesse Charlène, quant à elle, était superbe derrière sa fille Gabriella, radieuse dans son tee-shirt rose Daisy.

Casquette sur la tête, les bambins ont ensuite profité avec leurs amis, pour le plus grand bonheur de leurs parents. Comme tous les couples du monde, ils doivent trouver des occupations très spéciales pour leurs enfants pendant les vacances d'été. Il semble que ce rapport avec la Méditerranée leur ait beaucoup plu, pas étonnant lorsque l'on sait que leur maman a longtemps été nageuse et doit donc leur avoir transmis sa passion de l'eau ! Celle-ci, plus en forme que jamais, semblait avoir encore repris des forces depuis sa dernière apparition en public. Vêtue d'un t-shirt blanc Akris – sa marque fétiche –, elle rayonnait au milieu de ses enfants qu'elle a retrouvés en fin d'année dernière après de longs mois en Afrique du Sud où elle avait eu de graves problèmes de santé. Opérée plusieurs fois après une infection de la sphère ORL, elle est rentrée en novembre à Monaco. Mais, éprouvée, elle est une nouvelle fois partie se reposer à l'étranger, en Suisse, loin de son mari et de ses enfants, qui lui ont tout de même rendu visite plusieurs fois. Mais aujourd'hui, le sourire est retrouvé parmi la famille princière qui va enchainer les événements cet été. Si la saison a commencé avec le Grand Prix de Monte-Carlo, puis avec le Bal de la Rose, où toute la famille était présente comme chaque année, elle devrait se poursuivre rapidement avec différents engagements officiels. Et le peuple semble ravi de retrouver la princesse Charlène si souriante : dans les commentaires de la publication Instagram, on peut lire des messages de joie : "Quel bonheur de vous voir", "Félicitations, Prince Jacques et Princesse Gabriella".