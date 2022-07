Charlene de Monaco sublime en longue robe rouge, l'ex-nageuse se mouille pour un grand retour

Charlene de Monaco n'est pas du genre à louper une occasion de soutenir des jeunes, d'autant plus lorsqu'il s'agit de sport. Et si la natation est à l'honneur, la princesse monégasque est la première, notamment pour la bonne cause. Et elle l'a de nouveau prouvé ce jeudi 30 juin 2022 en participant au Water Safety Day, qui a fait son grand retour sur la plage du Larvotto, pour la première fois depuis 2019. Un moment unique, organisé par la Fondation Princesse Charlene et l'Académie Monégasque de la Mer, pour sensibiliser les élèves de la Principauté au sauvetage sportif, à la sécurité aquatique et au secourisme.

L'épouse du prince Albert y est arrivée vêtue d'une ravissante robe longue rouge qui lui allait à ravir. Coupe courte bien blonde, lunettes de soleil, et mine radieuse, la mère de Jacques et Gabriella est bel et bien de retour sur le Rocher. Elle a repris des forces et apparaît de nouveau disponible et motivée pour les causes qui lui tiennent à coeur dans la vie monégasque. L'objet de cette journée est d'initier les enfants de la Principauté au sauvetage sportif, à la sécurité aquatique et aux premiers secours. En sa présence, 40 enfants des classes de 6ème du Collège Charles III et de l'Institution François D'Assise-Nicolas Barré ont participé aux ateliers animés par Pierre Frolla, ambassadeur de la Fondation et quadruple recordman du monde d'apnée et son équipe de l'Académie Monégasque de la Mer, avec le soutien des formateurs-sauveteurs de la Croix-Rouge monégasque.