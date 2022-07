Charlène de Monaco : look original et accessoire surprenant pour une apparition inattendue

C'est un look plutôt original que celui qu'a choisi Charlène de Monaco pour une apparition inattendue. La femme d'Albert II a fait une visite guidée du palais à quelques visiteurs, ce lundi 11 juillet 2022. Pour l'occasion, celle qu'on a souvent l'habitude de voir en robe longue ou en ensemble blazer pantalon, a opté cette fois-ci pour un top noir ajusté et un pantalon surprenant, bouffant beige. Un look coordonné signé par Louis Vuitton et rehaussé par une grosse ceinture à boucle. L'ancienne athlète a de nouveau fait sensation grâce à ce choix audacieux. Elle a porté également une paire d'escarpins noirs vernis, de la célèbre maison de luxe, dont Brigitte Macron raffole.

La princesse Charlène est allée à la rencontre de visiteurs du palais pour leur offrir un guide très spécial des appartements princiers et des murs de cette résidence si mystérieuse, "récemment réaménagés ainsi que les fresques de la Renaissance dévoilées au public après plusieurs années de travaux de restauration", comme précisé par une publication Instagram. "La Princesse Charlène est également allée à la rencontre des vacanciers en visite dans les magnifiques salons du Palais princier", apprend-on. L'un d'eux a d'ailleurs immortalisé le moment où la mère de Jacques et Gabriella a pris la pose à ses côtés entre deux explications.

"Réouverture des Grands Appartements et découverte des fresques palatines, a annoncé le compte Instagram du Palais avec fierté, ce mercredi 13 juillet 2022 avec une vidéo. Après deux années de fermeture et une longue phase de restauration, la résidence du Prince de Monaco rouvre ses portes et tourne de nouvelles pages de son histoire, en dévoilant d'exceptionnelles fresques de la Renaissance." 600m2 de fresques cachées pendant plusieurs centaines d'années et restaurées selon des méthodes respectueuses de l'environnement sont enfin rendues visibles au public, depuis le 1er juillet dernier.