Charlène de Monaco dévoile l'intérieur du Palais princier : suivez la guide (très stylée) !

Ces derniers s'en souviennent encore ! L'un d'eux a immortalisé le moment où la princesse a pris la pose à ses côtés entre deux explications. En canotier, tee-shirt rayé et baskets blanches, le touriste a fait contraste avec Charlène. Il faut dire que cette dernière avait mis le paquet concernant le look qu'elle allait porter pour ces rencontres si spéciales. Charlène portait une chemise noire sans manche à col montant gris, ceinture beige clair au niveau de la taille, un pantalon ample et fluide beige clair également ainsi qu'une paire d'escarpins noirs vernis, le tout signé Louis Vuitton.

Charlène de Monaco, tournée vers les autres, était on ne peut plus heureuse de tisser des liens avec les Monégasques et les visiteurs de passage au palais. La guide de charme a fait sensation, rassurant définitivement tous ceux qui, jusqu'alors, jugeaient faux le retour de la princesse sur le Rocher. N'en déplaise aux détracteurs, Charlène de Monaco se porte comme un charme et semble avoir retrouvé la santé et la joie, autant sur le Rocher qu'auprès de son époux Albert, envers qui les gestes tendres se multiplient...