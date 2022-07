Diaporama : Gabriella de Monaco médaillée à 7 ans : ce détail craquant et cool de son look impressionne les internautes

1 / 24 Gabriella de Monaco : Lookée pour sa médaille, elle impressionne les internautes avec un détail craquant à 7 ans

2 / 24 La princesse Charlène de Monaco et sa fille La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès remettent le prix "Emerging Designer Award" à Ramzen lors de la Monte-Carlo fashion week à l'Opéra Garnier de Monaco © Olivier Huitel/Bestimage





3 / 24 Gabriella avait mis une casquette à l'envers pour recevoir sa médaille avec son frère @ Instagram / Eric Mathon / Palais princier

5 / 24 La princesse Gabriella de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

7 / 24 La princesse Charlene de Monaco porte la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

8 / 24 Le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

9 / 24 La princesse Charlene, le prince Albert II de Monaco et leur fille la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage





10 / 24 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer" au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

11 / 24 Le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - Le Prince Albert II de Monaco et ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco donnent le départ du Riviera Water Bike Challenge au Yacht Club de Monaco. © Claudia Albuquerque / Bestimage





12 / 24 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

13 / 24 La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès (robe Dolce & Gabbana, sandales Jacadi) - La famille royale de Monaco au podium du Grand Prix F1 de Monaco lors de la remise du trophée à S.Perez, vainqueur de la course. Le 29 mai 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage





14 / 24 La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès (robe Dolce & Gabbana, sandales Jacadi) - La famille royale de Monaco au podium du Grand Prix F1 de Monaco lors de la remise du trophée à S.Perez, vainqueur de la course. Le 29 mai 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage





15 / 24 La princesse Gabriella de Monaco durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage





16 / 24 La princesse Charlene, le prince Albert II de Monaco et leur fille la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage





17 / 24 La princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès (robe Dolce & Gabbana, sandales Jacadi), Sergio Perez et le prince Albert de Monaco - La famille royale de Monaco au podium du Grand Prix F1 de Monaco lors de la remise du trophée à S.Perez, vainqueur de la course. Le 29 mai 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage





18 / 24 La princesse Charlene, le prince Albert II de Monaco et leur fille la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage





19 / 24 La princesse Charlène de Monaco et sa fille La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès remettent le prix "Emerging Designer Award" à Ramzen lors de la Monte-Carlo fashion week à l'Opéra Garnier de Monaco le 24 mai 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage





20 / 24 Le prince Albert II de Monaco, sa femme, la princesse Charlene et leur fille, la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. © Bruno Bebert / Bestimage





21 / 24 Sergio Perez, Louis Ducruet, la princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco (robe Dolce & Gabbana), comtesse de Carladès, le prince Albert II de Monaco et le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux lors du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 29 mai 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage





22 / 24 La princesse Charlène de Monaco et sa fille La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès remettent le prix "Emerging Designer Award" à Ramzen lors de la Monte-Carlo fashion week à l'Opéra Garnier de Monaco le 24 mai 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage





23 / 24 La princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco (robe Dolce & Gabbana, sandales Jacadi), comtesse de Carladès, et le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux lors du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 29 mai 2022. © Bruno Bebert/Bestimage