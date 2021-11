Jacques et Gabriella "ont souffert" de l'absence de leur mère : Albert de Monaco donne des nouvelles

En plus de leur papa poule, Jacques et Gabriella ont pu compter sur leurs proches en attendant le retour de leur mère. Leurs tantes, les princesses Caroline et Stéphanie, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, de même que sur la famille de la princesse Charlene, puisqu'une partie vit à Monaco également : "Bien sûr ils ont souffert de l'absence de leur mère. Mais ils avaient assez de distractions et un entourage familial qui a fait en sorte qu'ils ne manquent pas d'affection." Entourage qui devrait apparaître (quasi) au complet vendredi, lors de la Fête nationale.

Au-delà de devoir combler provisoirement l'absence de son épouse, le souverain a à coeur d'être un papa présent et de ne pas se laisser accaparer par ses fonctions. "J'ai trop entendu d'amis ou de connaissances me dire qu'ils regrettaient de n'avoir pas été présents pour leurs enfants, à un certain âge, pris par leur travail ou leur vie professionnelle. Je ne veux pas avoir ces regrets là", confie-t-il à nos confrères.