Diaporama Jacques et Gabriella "ont souffert" de l'absence de leur mère : Albert de Monaco donne des nouvelles

Le prince Albert II de Monaco et ses enfants Jacques et Gabriella durant la dernière journée du World Rugby Sevens Repechage tournament qui se déroule au Stade Louis II le 20 juin 2021. Cette compétition est organisée par la Fédération Monégasque de Rugby (FMR), dont le président est Gareth Wittstock, le frère de la Princesse Charlene de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage

Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène et leurs enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella - La famille princière de Monaco assiste au feu de la Saint Jean dans la cours du palais princier à Monaco le 23 juin 2020. La soirée est animée par le groupe folklorique "La Palladienne". © Dylan Meiffret / Nice Matin / Bestimage

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène (bijoux Repossi) lors du photocall du gala "Monte-Carlo Gala for Planetary Health" organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco le 24 septembre 2020. © Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco avec leurs enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco au départ de la 3ème édition de la course "The Crossing : Calvi-Monaco Water Bike Challenge". Calvi, le 12 septembre 2020. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage