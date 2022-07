Albert et Charlène de Monaco main dans la main au Vatican : rencontre amicale avec le pape François...

Ils n'ont jamais été si proches : depuis quelques semaines, Albert et Charlène de Monaco multiplient les gestes de tendresse et les preuves d'amour l'un envers l'autre, pour le plus grand bonheur de leurs fans ! Et ce mercredi, en visite privée au Vatican pour y rencontrer le pape François, ils ont récidivé. En effet, le couple, marié depuis 11 ans, est arrivé main dans la main au palais, plus complice que jamais.

Un geste qui rappelle leur (très) rare baiser lors de leur voyage en Norvège fin juin, et qui témoigne de leur proximité, eux qui ne se sont quasiment pas vus pendant l'année 2021. Partie en Afrique du Sud pour une mission humanitaire au début de l'année, l'ancienne nageuse y était en effet restée coincée en raison d'une infection de la sphère ORL qui lui avait valu plusieurs opérations.

Finalement rentrée en Europe en novembre, elle avait encore passé plusieurs semaines dans une clinique de repos en Suisse avant de retrouver le palais et ses deux enfants Jacques et Gabriella, qui ont aujourd'hui 7 ans et demi. Des jumeaux de plus en plus présents à Monaco mais qui n'étaient pas, cette fois, à Rome pour cette visite un peu surprise.

Une visite pour laquelle Charlène avait choisi une longue robe noire Terrence Bray, très simple et accordée à des escarpins à petits talons Louis Vuitton rose pâle. La tête recouverte d'une mantille, une grande croix autour du cou, elle était superbe dans une sobriété sans pareille. Cependant, un détail a été noté par les observateurs : alors qu'elle fait partie des rares femmes à avoir le droit de porter du blanc en présence du pape (reines et consorts catholiques) et qu'elle en avait usé lors de leur dernière rencontre, elle avait cette fois respecté la tradition qui consiste à s'habiller en noir lorsqu'on le rencontre.