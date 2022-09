Gabriella de Monaco a encore frappé ! Dérapage capillaire avec son frère Jacques... immortalisé en photos

L'heure de la rentrée n'a pas encore sonné pour Jacques et Gabriella de Monaco. Les jumeaux de 7 ans et demi d'Albert et Charlene de Monaco prendront le chemin de l'école lundi prochain, comme l'a révélé leur maman sur Instagram, dans la soirée du vendredi 2 septembre.

L'épouse du prince Albert s'est saisie de son compte (où elle est suivie par 438 000 abonnés) pour partager deux nouvelles photos de ses enfants, une publication qui n'est forcément pas passée inaperçue. Et pour cause ! Jacques et Gabriella de Monaco apparaissent avec de nouvelles coupes de cheveux... faites maison. En effet, Gabriella a une nouvelle fois eu l'envie de changer de tête de son propre chef. "Gabriella a fait, à elle et son frère, une nouvelle coupe de cheveux. Vivement la reprise de l'école lundi", a commenté Charlene de Monaco en légende des deux photos. Ses jumeaux y apparaissent complices sur un lit, avec quelques mèches de cheveux raccourcis. Gabriella a retouché une nouvelle fois sa mèche, qui avait dans le passé déjà souffert d'une coupe maison.

Les admirateurs de la famille monégasque ont aimé découvrir ces images insolites des deux bambins et l'humour de Charlene de Monaco. Certains soulignent que le résultat n'est pas si mal...