Diaporama : Gabriella de Monaco a encore frappé ! Dérapage capillaire avec son frère Jacques... immortalisé en photos

1 / 16 Gabriella de Monaco a encore frappé ! Dérapage capillaire avec son frère Jacques... immortalisé en photos

2 / 16 Le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo.

3 / 16 Charlene de Monaco a partagé des photos de ses jumeaux Jacques et Gabriella de Monaco. Gabriella s'est coupée les cheveux et en a fait profiter son frère. Le 2 septembre 2022.

4 / 16 Charlene de Monaco a partagé des photos de ses jumeaux Jacques et Gabriella de Monaco. Gabriella s'est coupée les cheveux et en a fait profiter son frère. Le 2 septembre 2022.

5 / 16 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

6 / 16 La princesse Charlene, le prince Albert II de Monaco et leur fille la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. C'est le retour officiel de la princesse Charlene depuis l'annonce de sa contamination à la COVID début juin. Pendant ce jour férié à Monaco, la Principauté a célébré la Fête-Dieu (Corpus Domini). Cette fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Claudia Albuquerque / Bestimage





7 / 16 La princesse Gabriella de Monaco durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. C'est le retour officiel de la princesse Charlene depuis l'annonce de sa contamination à la COVID début juin. Pendant ce jour férié à Monaco, la Principauté a célébré la Fête-Dieu (Corpus Domini). Cette fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Claudia Albuquerque / Bestimage





8 / 16 La princesse Gabriella de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

9 / 16 Le prince Albert II de Monaco et ses enfants, son fils le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et sa fille La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès ont profité d'une belle journée au Parc Astérix à Plailly, France, le 22 août 2022. © Patrick Lazic/Parc Astérix via Bestimage





10 / 16 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

11 / 16 La princesse Gabriella de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

12 / 16 La princesse Charlene, le prince Albert II de Monaco et leur fille la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. C'est le retour officiel de la princesse Charlene depuis l'annonce de sa contamination à la COVID début juin. Pendant ce jour férié à Monaco, la Principauté a célébré la Fête-Dieu (Corpus Domini). Cette fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Claudia Albuquerque / Bestimage





13 / 16 La princesse Charlene de Monaco, le prince héréditaire Jacques, la princesse Gabriella et le prince Albert II de Monaco durant le traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 6 septembre 2019. Cette année, l'événement a du être légérement raccourci à cause de la pluie, la famille princière était entourée par Monseigneur Barsi, le maire de Monaco M. Georges Marsan, par leurs cousins Jean-Léonard de Massy, son fils Melchior et Mélanie De Massy. © Claudia Albuquerque/Bestimage





14 / 16 Le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco durant le traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 6 septembre 2019. Cette année, l'événement a du être légérement raccourci à cause de la pluie, la famille princière était entourée par Monseigneur Barsi, le maire de Monaco M. Georges Marsan, par leurs cousins Jean-Léonard de Massy, son fils Melchior et Mélanie De Massy. © Bruno Bebert / PRM / Bestimage

Prince Albert II of Monaco, Princess Charlene and their children at the Monegasque Picnic at Princess Antoinette Park in Monaco on september 6th 2019

15 / 16 La Princesse Charlene de Monaco, le prince héréditaire Jacques, la princesse Gabriella et le prince Albert II de Monaco durant le traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 6 septembre 2019. Cette année, l'événement a du être légérement raccourci à cause de la pluie, la famille princière était entourée par Monseigneur Barsi, le maire de Monaco M. Georges Marsan, par leurs cousins Jean-Léonard de Massy, son fils Melchior et Mélanie De Massy. © Bruno Bebert / PRM / Bestimage

Prince Albert II of Monaco, Princess Charlene and their children at the Monegasque Picnic at Princess Antoinette Park in Monaco on september 6th 2019