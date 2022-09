Gabriella de Monaco : Frange ratée et moue boudeuse, la jeune princesse indécrochable de Charlene

Les pique-niques n'emballent apparemment pas Gabriella de Monaco.

Samedi 3 septembre 2022, la toute jeune princesse âgée de 7 ans avait rendez-vous avec son frère Jacques, et ses parents Albert et Charlene de Monaco au parc Princesse Antoinette pour fêter le grand retour d'un évènement traditionnel : le pique-nique U Cavagnëtu. Alors que l'évènement aurait pu la ravir puisque musique et danses ont rythmé la fin de journée, Gabriella de Monaco est restée très fermée, comme en attestent les photos à retrouver dans notre diaporama.

Elégante dans sa petite robe Jacadi aux tons bleus, rappelant la chemise ouverte que son frère Jacques portrait avec son tee-shirt blanc et son pantalon Loro Piana, la fillette de Charlene et Albert a complété sa tenue avec des accessoires fleuris. Une paire de sandales mais aussi un serre-tête. Lumineuse dans son ensemble blanc composé d'une longue tunique en dentelle et d'un pantalon large, tous les deux signés Terrence Bray, Charlene de Monaco est sans cesse restée avec Gabriella, qui n'a pas esquivé un seul sourire à la différence de son frère. Même quand sa maman s'est délicatement penchée vers elle, alors qu'elles avaient de jolis bouquets de fleurs à la main.