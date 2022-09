Charlene de Monaco : Look blanc et dentelle pour un pique-nique avec Albert et leurs jumeaux, assortis

Cet évènement traditionnel aurait pu disparaître en raison des années d'annulation à cause de la pandémie. Mais Albert et Charlene de Monaco savent ô combien les Monégasques y tiennent et c'est avec grand plaisir qu'ils sont allés à leur rencontre samedi 3 septembre 2022.

Comme annoncé précédemment, le pique-nique U Cavagnëtu a fait son grand retour ce week-end et le prince et la princesse de Monaco y ont assisté en famille, entourés de leurs jumeaux, Jacques et Gabriella de Monaco. Pour cette grande occasion, Charlene de Monaco a opté pour un look total blanc. La Sud-africaine de 44 ans portait une longue tunique en dentelle sans manche et un pantalon large signés Terrence Bray. Le prince Albert a quant à lui mélangé les couleurs en optant pour un pantalon beige, une chemise blanche et une veste bleu ciel. Jacques et Gabriella de Monaco étaient assortis, le petit prince portant un pantalon Loro Piana, un tee-shirt blanc et une chemise ouverte bleue Jacadi. Gabriella a chois la même teinte et la même marque pour sa robe portée avec des sandales décorées de fleurs et un serre-tête lui aussi fleuri.