Diaporama : Charlene de Monaco : Look blanc et dentelle pour un pique-nique avec Albert et leurs jumeaux, assortis

1 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





2 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le maire de Monaco Georges Marsan, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





3 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





4 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le maire de Monaco Georges Marsan - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





5 / 41 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3

6 / 41 La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





7 / 41 Charlene de Monaco a partagé des photos de ses jumeaux Jacques et Gabriella de Monaco. Gabriella s'est coupée les cheveux et en a fait profiter son frère. Le 2 septembre 2022.

8 / 41 Charlene de Monaco a partagé des photos de ses jumeaux Jacques et Gabriella de Monaco. Gabriella s'est coupée les cheveux et en a fait profiter son frère. Le 2 septembre 2022.

9 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





10 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





11 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





12 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





13 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





14 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





15 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





16 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le maire de Monaco Georges Marsan, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





17 / 41 La princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





18 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le maire de Monaco Georges Marsan, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





19 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





20 / 41 La princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





21 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince héréditaire Jacques, la princesse Gabriella et le prince Albert II de Monaco durant le traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 6 septembre 2019. © Claudia Albuquerque/Bestimage





22 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





23 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





24 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





25 / 41 Le prince Albert II de Monaco - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





26 / 41 La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





27 / 41 La princesse Gabriella de Monaco - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





28 / 41 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





29 / 41 La princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





30 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le maire de Monaco Georges Marsan, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





31 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le maire de Monaco Georges Marsan, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





32 / 41 La princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





33 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le maire de Monaco Georges Marsan, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





34 / 41 La princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





35 / 41 La princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





36 / 41 Le prince héréditaire Jacques de Monaco durant le traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 6 septembre 2019. Cette année, l'événement a du être légérement raccourci à cause de la pluie, la famille princière était entourée par Monseigneur Barsi, le maire de Monaco M. Georges Marsan, par leurs cousins Jean-Léonard de Massy, son fils Melchior et Mélanie De Massy. © Bruno Bebert / PRM / Bestimage





37 / 41 La Princesse Gabriella de Monaco durant le traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 6 septembre 2019. Cette année, l'événement a du être légérement raccourci à cause de la pluie, la famille princière était entourée par Monseigneur Barsi, le maire de Monaco M. Georges Marsan, par leurs cousins Jean-Léonard de Massy, son fils Melchior et Mélanie De Massy. © Bruno Bebert / PRM / Bestimage





38 / 41 La princesse Charlene de Monaco durant le traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 6 septembre 2019. Cette année, l'événement a du être légérement raccourci à cause de la pluie, la famille princière était entourée par Monseigneur Barsi, le maire de Monaco M. Georges Marsan, par leurs cousins Jean-Léonard de Massy, son fils Melchior et Mélanie De Massy. © Claudia Albuquerque/Bestimage





39 / 41 La princesse Charlene de Monaco, le prince héréditaire Jacques, la princesse Gabriella et le prince Albert II de Monaco durant le traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 6 septembre 2019. Cette année, l'événement a du être légérement raccourci à cause de la pluie, la famille princière était entourée par Monseigneur Barsi, le maire de Monaco M. Georges Marsan, par leurs cousins Jean-Léonard de Massy, son fils Melchior et Mélanie De Massy. © Claudia Albuquerque/Bestimage





40 / 41 La Princesse Charlene de Monaco, le prince héréditaire Jacques, la princesse Gabriella et le prince Albert II de Monaco durant le traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 6 septembre 2019. Cette année, l'événement a du être légérement raccourci à cause de la pluie, la famille princière était entourée par Monseigneur Barsi, le maire de Monaco M. Georges Marsan, par leurs cousins Jean-Léonard de Massy, son fils Melchior et Mélanie De Massy. © Bruno Bebert / PRM / Bestimage