Charlotte Casiraghi chic en Chanel, Diane Kruger sort le short de boxe satiné et impressionne

La semaine de la mode touche à sa fin et le défilé Chanel s'est déroulé en ce dernier jour de Fashion Week. Ce mardi 4 octobre, toutes les plus grandes stars étaient présentes pour découvrir la collection prêt-à-porter Printemps-Été 2023, dans l'enceinte du Grand Palais éphémère. Ainsi, Virginie Viard a pu dévoiler ses créations sous les yeux probablement émus de quelques unes des plus fidèles égéries de la marque, telles que Charlotte Casiraghi et Diane Kruger. La fille de Caroline de Monaco a brillé d'élégance une nouvelle fois. Venue en solo, l'épouse de Dimitri Rassam avait opté pour un ensemble mini-jupe et veste en tweed noir et blanc très chic, les cheveux lâchés. Ravissante, la maman de Raphaël, fruit de son histoire d'amour passée avec l'humoriste Gad Elmaleh et né en décembre 2013, et de Balthazar, elle a pris la pose auprès de Kristen Stewart, venue pour sa part en couple.

Diane Kruger dévoile ses jambes sublimes

Diane Kruger était elle aussi présente ce jour pour découvrir le show Chanel. Dans un top à damier, short de boxe blanc satiné, bottes noires et veste de blazer, elle était éblouissante. L'actrice, en couple avec Norman Reedus, semble être une femme comblée depuis qu'elle a goûté aux joies de la maternité. Vêtue d'un mini short, la maman de Nova, 4 ans a pu dévoiler ses jambes ravissantes. Un look sublimé par un petit sac rouge. Étaient aussi présentes à ce défilé tant scruté chaque semaine de la mode, Inès de la Fressange et Anna Mouglalis. La star Naomi Campbell a fait sensation lors de son arrivée, toute de noir vêtue, quand Cécile Cassel avait opté pour un pantalon noir large et une marinière.

Enfin, si les plus fidèles de la maison française étaient présentes, de nouvelles têtes ont également retenu l'attention. Notamment celle de Jennie Kim des Blackpink. La star du groupe de Kpop, ambassadrice de la marque, a largement attiré à elle tous les regards lors de son arrivée, ce mardi 4 octobre. On a aussi noté la présence de Elsa Zylberstein, Anne Wintour, Sébastien Tellier ou encore Camila Morrone.